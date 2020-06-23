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Espreso.tvКультураЮрий Издрык снялся в тизере нового фильма Ирины Цилык "Я и Феликс"

Юрий Издрык снялся в тизере нового фильма Ирины Цилык "Я и Феликс"

Украинский прозаик и поэт Юрий Издрык снялся в тизере фильма режиссера и писательницы Ирины Цилык "Я и Феликс". Проект набрал наибольшее количество баллов по результатам первого этапа 13-го питчинга Госкино

"Я и Феликс" - это экранизация неопубликованного романа Артема Чеха "Кто ты такой?". Весной 2021 года он выйдет в издательстве Meridian Czernowitz.

Книга и фильм рассказывают о взрослении мальчика Тимофея в 90-х, его семье, друзьях, первой любви, и отношениях с бывшим контрразведчиком Феликсом, который стал частью его семьи. История развивается на фоне бурных 90-х и рассказана через призму детского восприятия.

"Мы еще ищем лицо этого фильма, потому что говорить о наших 90-х можно очень по-разному. Я сама ловлю себя на том, что негативные воспоминания о моих детстве и юности до сих пор со мной, но я вижу их довольно размыто, потому что фокус своих воспоминаний привожу преимущественно на другое: на залитые солнцем дворы, беготню с друзьями, измазанные зеленкой колени, счастливые моменты единения с родителями (когда у них было все хорошо), домашние праздники, походы в лес и на рыбалку, просмотры диафильмов, музыку, которая так часто звучала в моей квартире, игры с папиными нунчаками, игры, беседы, это все, что у меня никто не отнимет. Поэтому и в этом фильме я планирую часто идти таким путем. Конечно, здесь важно не переступить тонкую грань и не романтизировать те опыты, которые одновременно нас травмировали. Этого тоже было полно, конечно", - рассказывает режиссер Ирина Цилык.

В тизере одну из главных ролей, Феликса, сыграл украинский писатель Юрий Издрык. Феликс - бывший контрразведчик, солдат ГРУ, десантник советской армии и к тому же глубоко травмированный опытом войны человек.

"В данном случае не так важен сценарий, как имя режиссера. Я уже говорил Ире в ответ на ее "я боялась, что ты не согласишься": "Это как если бы Мартин Скорсезе позвонил Аль Пачино и сказал: "Чувак, ты хочешь у меня сниматься?". Ну, конечно, да. Пока это только тизер, а дальше будет видно. Сейчас происходит процесс становления химии между исполнителями главных ролей. Надо найти контакт и правильные интонации. А еще наша дружба с Ириной - неизвестно, она помогает, или наоборот... Профессиональные отношения и дружба - это не всегда хорошо", - комментирует Юрий Издрык.

"История наших с Издрыком отношений интересна. Когда-то он для меня был просто известным поэтом, которого я заочно уважала, но потом нас свела судьба в туре, и это был очень странный опыт. Полтора месяца совместных путешествий и быта, много интересных разговоров, смеха и классной музыки с автомагнитолы, но после этого мы разъехались в разные стороны и несколько лет на самом деле почти не общались. но когда я писала сценарий, я себя ловила на том, что типаж или образ Феликса мысленно возвращает меня к Издрыку. Даже объясняя другим людям говорила: "Ну вот Феликс где-то такой как Издрык, только с другим, конечно, опытом, с другим бэкграундом", - добавляет режиссер Ирина Цеилык.

Восьмилетнего мальчика Тимофея играет сын режиссера Андрей. Будет ли играть он в фильме, станет известно после проведения кастинга.

Фильм продюсируют Владимир Яценко ("Додому", "Дике поле") и Анна Соболевская ("Додому"). Производство "Я и Феликс" будет осуществлять кинопродакшен ForeFilms. Съемки запланированы на осень 2020 года.

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