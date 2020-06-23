Взрыв в доме на Позняках: завершены поисковые работы - пятеро погибших
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Укрзализныця.
Всего спасатели достали из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет.
Укрзализныця сообщает, что в результате трагедии погибли двое сотрудников и двое членов семей железнодорожников.
Всего в разрушенном подъезде многоэтажки проживали 40 железнодорожников и членов их семей в 11 квартирах. Большинство из них являются работниками локомотивных депо станций Киев-Пассажирский и Дарница.
Сейчас 11 лицам компания предоставила для временного проживания комнаты отдыха в сервисном центре станции Киев-Пассажирский.
В дальнейшем семьям железнодорожников, пострадавших в результате взрыва в жилом доме на Позняках, Укрзализныця предоставит временное жилье и компенсирует затраты на его аренду, а также выплатит финансовую помощь.
Дальнейшее планирование и разбор разрушенного подъезда будут организованы Киевской городской государственной администрацией.
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- Напомним, взрыв на 6-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города Киева произошел в воскресенье, 21 июня 2020 года, в 10:00. Сначала было известно о 2 погибших . Эвакуированных выселяют в интернат на Харьковском шоссе, 121.
- Нацполиция проводит обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала этот дом.
- По состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июня 2020 года, на месте чрезвычайной ситуации на киевском жилом массиве Позняки, где произошел взрыв в 9-этажке, найдены тела 3 погибших.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас судьба трех человек после взрыва на Позняках остается невыясненной. 45 жителей дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где произошел взрыв, временно переселили в один из интернатов столицы.
- Основной версией взрыва в доме на Позняках в столице полиция называет взрыв газовой смеси .
- По состоянию на 3:30 вторника, 23 июня, сотрудники ГСЧС обнаружили тело пятого погибшего в результате взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве.
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