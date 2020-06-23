Взрыв в доме на Позняках: завершены поисковые работы - пятеро погибших

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Укрзализныця.

"По состоянию на 14:00 23 июня поисково-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой 1/5 в столице завершены", - говорится в сообщении.

Всего спасатели достали из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет.

Укрзализныця сообщает, что в результате трагедии погибли двое сотрудников и двое членов семей железнодорожников.

Всего в разрушенном подъезде многоэтажки проживали 40 железнодорожников и членов их семей в 11 квартирах. Большинство из них являются работниками локомотивных депо станций Киев-Пассажирский и Дарница.

Сейчас 11 лицам компания предоставила для временного проживания комнаты отдыха в сервисном центре станции Киев-Пассажирский.

В дальнейшем семьям железнодорожников, пострадавших в результате взрыва в жилом доме на Позняках, Укрзализныця предоставит временное жилье и компенсирует затраты на его аренду, а также выплатит финансовую помощь.

Дальнейшее планирование и разбор разрушенного подъезда будут организованы Киевской городской государственной администрацией.

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