Взрыв в доме на Позняках: погибших под завалами больше нет, - ГСЧС
23 июня, 2020, 13:02
По оперативной информации, под завалами дома на Позняках в Киеве больше нет погибших
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По оперативной информации, под завалами погибших больше нет.
Всего из-под завалов извлечены тела пяти человек.
- Напомним, взрыв на 6-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой , 1/5 в Дарницком районе города Киева произошел в воскресенье, 21 июня 2020, в 10:00. Сначала было известно о 2 погибших лица . Эвакуированных выселяют в интернат на Харьковском шоссе, 121.
- Нацполиция проводит обыски в газораспределительной компании , которая обслуживала этот дом.
- По состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июня 2020, на месте чрезвычайной ситуации на киевском жилом массиве Позняки, где произошел взрыв в 9-этажке, было найдено тела 3 погибших .
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас судьба трех человек после взрыва на Позняках остается не выясненным . 45 жителей дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где произошел взрыв, временно переселили в один из интернатов столицы.
- Основной версией взрыва в доме на Позняках в столице полиция называет взрыв газовой смеси .
- По состоянию на 3:30 вторника, 23 июня, сотрудники ГСЧС обнаружили тело пятого погибшего в результате взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве.
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