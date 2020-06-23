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Espreso.tvОбществоВзрыв в доме на Позняках: погибших под завалами больше нет, - ГСЧС

Взрыв в доме на Позняках: погибших под завалами больше нет, - ГСЧС


фото: dsns.gov.ua
По оперативной информации, под завалами дома на Позняках в Киеве больше нет погибших

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По оперативной информации, под завалами погибших больше нет.

Всего из-под завалов извлечены тела пяти человек.

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