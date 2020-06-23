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Espreso.tvОбществоВзрыв дома в Киеве: жителям одного из подъездов разрешили вернуться домой

Взрыв дома в Киеве: жителям одного из подъездов разрешили вернуться домой


фото: УП
Жители пятого подъезда дома на Позняках в Киеве, где произошел взрыв газа, возвращаются домой

Об этом сообщает 24 канал .

Начиная с 19:00 23 июня людям разрешили возвращаться в свои квартиры. В них запускают коммуникации.

Жителей просят проверять, все ли хорошо работает и нигде нет протечек. Некоторое время в квартирах не будет газа и горячей воды.

Взрыв произошел в шестом подъезде дома на Позняках.

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