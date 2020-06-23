Взрыв дома в Киеве: жителям одного из подъездов разрешили вернуться домой
23 июня, 2020, 21:06
Жители пятого подъезда дома на Позняках в Киеве, где произошел взрыв газа, возвращаются домой
Об этом сообщает 24 канал .
Начиная с 19:00 23 июня людям разрешили возвращаться в свои квартиры. В них запускают коммуникации.
Жителей просят проверять, все ли хорошо работает и нигде нет протечек. Некоторое время в квартирах не будет газа и горячей воды.
Взрыв произошел в шестом подъезде дома на Позняках.
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- Напомним, взрыв на 6-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города Киева произошел в воскресенье, 21 июня 2020 года, в 10:00. Сначала было известно о 2 погибших. Эвакуированных выселяют в интернат на Харьковском шоссе, 121.
- Нацполиция проводит обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала этот дом.
- 45 жителей дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где произошел взрыв, временно переселили в один из интернатов столицы.
- Основной версией взрыва в доме на Позняках в столице полиция называет взрыв газовой смеси.
- 23 июня, сотрудники ДСНС обнаружили тело пятого погибшего в результате взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве.
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