Взрыв дома в Киеве: жителям одного из подъездов разрешили вернуться домой

23 июня, 2020, 21:06

Жители пятого подъезда дома на Позняках в Киеве, где произошел взрыв газа, возвращаются домой

Об этом сообщает 24 канал .

Начиная с 19:00 23 июня людям разрешили возвращаться в свои квартиры. В них запускают коммуникации.

Жителей просят проверять, все ли хорошо работает и нигде нет протечек. Некоторое время в квартирах не будет газа и горячей воды.

Взрыв произошел в шестом подъезде дома на Позняках.