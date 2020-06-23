Вскоре на дорогах заработают 40 стационарных весовых комплексов, - Криклий

23 июня, 2020, 19:53

В ближайшее время на дорогах в Украине будут функционировать 40 стационарных весовых комплексов для обеспечения защиты дорог от разрушения

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил во время инспекции одного из таких комплексов на участке автодороги "Киев-Чоп" возле Большой кольцевой дороги Киева, сообщает пресс-служба министерства.

"Защищать дороги не менее важно, чем их строить. Мы планируем эффективно выявлять и контролировать факты нарушения габаритно-весовых параметров через исключение человеческого фактора из непосредственного процесса взвешивания. Наша цель - осуществлять этот контроль круглосуточно. 5 комплексов габаритно-весового контроля уже работают на дорогах вокруг Киева в круглосуточном режиме. Аналогичная работа ведется в Одессе, Умани, Николаеве и других городах. В ближайшее время 40 стационарных комплексов будут работать на дорогах Украины", - подчеркнул министр.

По его словам, на рассмотрение правительства также будут внесены изменения, предусматривающие привлечение к работе инспекторов "Укртрансбезопасности" представителей местных органов власти.

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