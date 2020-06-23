Вскоре на дорогах заработают 40 стационарных весовых комплексов, - Криклий
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил во время инспекции одного из таких комплексов на участке автодороги "Киев-Чоп" возле Большой кольцевой дороги Киева, сообщает пресс-служба министерства.
"Защищать дороги не менее важно, чем их строить. Мы планируем эффективно выявлять и контролировать факты нарушения габаритно-весовых параметров через исключение человеческого фактора из непосредственного процесса взвешивания. Наша цель - осуществлять этот контроль круглосуточно. 5 комплексов габаритно-весового контроля уже работают на дорогах вокруг Киева в круглосуточном режиме. Аналогичная работа ведется в Одессе, Умани, Николаеве и других городах. В ближайшее время 40 стационарных комплексов будут работать на дорогах Украины", - подчеркнул министр.
По его словам, на рассмотрение правительства также будут внесены изменения, предусматривающие привлечение к работе инспекторов "Укртрансбезопасности" представителей местных органов власти.
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