ВОЗ до конца июля поставит в украинские лаборатории оборудование для тестирования на COVID-19 - Ляшко

23 июня, 2020, 16:03

Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что ВОЗ до конца июля дополнительно поставит оборудование в украинские лаборатории, которое позволит расширить количество тестирований на коронавирус

Об этом он заявил в эфире программы "PRO здоровье спецвыпуск" на Еспресо.TV .

"Собственными силами Украины закупила оборудование для амплификаторов для полимеразной цепной реакции. Мы все с вами должны понимать, что на территории Украины такого оборудования не производят. Это иностранного производства оборудование. Сейчас мы ожидаем дополнительные поставки оборудования. Мы сотрудничаем тесно с ооновскими структурами. И ВОЗ до конца июля дополнительно еще поставит оборудование в наши лаборатории. Это все позволит нам еще больше расширить количество тестирований на коронавирусной болезни", - сказал главный санврач.

По словам Ляшко, в дальнейшем это оборудование смогут использовать для тестирования на другие инфекционные болезни.

По состоянию на 9:00 вторника, 23 июня, в Украине зафиксировано 38 074 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 1 035 - летальные, 16 956 человек выздоровели.

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