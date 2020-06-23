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Espreso.tvОбществоВОЗ до конца июля поставит в украинские лаборатории оборудование для тестирования на COVID-19 - Ляшко

ВОЗ до конца июля поставит в украинские лаборатории оборудование для тестирования на COVID-19 - Ляшко


фото: moz.gov.ua
Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что ВОЗ до конца июля дополнительно поставит оборудование в украинские лаборатории, которое позволит расширить количество тестирований на коронавирус

Об этом он заявил в эфире программы "PRO здоровье спецвыпуск" на Еспресо.TV .

"Собственными силами Украины закупила оборудование для амплификаторов для полимеразной цепной реакции. Мы все с вами должны понимать, что на территории Украины такого оборудования не производят. Это иностранного производства оборудование. Сейчас мы ожидаем дополнительные поставки оборудования. Мы сотрудничаем тесно с ооновскими структурами. И ВОЗ до конца июля дополнительно еще поставит оборудование в наши лаборатории. Это все позволит нам еще больше расширить количество тестирований на коронавирусной болезни", - сказал главный санврач.

По словам Ляшко, в дальнейшем это оборудование смогут использовать для тестирования на другие инфекционные болезни.

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