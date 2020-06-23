В законе о государственном языке мы закладываем условия, выступающие в качестве кнута, - Разумков

23 июня, 2020, 19:40

Председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что в законе о государственном языке должны быть положения, которые давали бы возможность развивать украинский

Об этом Разумков заявил в интервью " UA: Украинский радио ".

"По состоянию на сегодня на рассмотрении в парламенте нет никаких законов, которые бы предлагали изменения. Единственным государственным языком в Украине является украинский. Здесь вопросов ни у кого нет. Но если мы говорим о соответствии Конституции, то если мы движемся в Европу, мы должны обеспечить и учесть интересы всех граждан Украины. Без исключения", - сказал Разумков.

Председатель ВР отметил, что сегодня вопрос языка поднимается исключительно политиками.

"Люди друг друга понимают достаточно неплохо. Если бы политики не влезали в этот процесс, было бы гораздо проще. Это затрудняет внутренние процессы в стране", - добавил Разумков.

Он сообщил в чем заключаются изменения в языковой закон.

"В законе мы закладываем условия, которые выступают в качестве кнута. А надо было закладывать условия, которые бы давали украинскому языку возможность развиваться. Например, создавать условия для создания контента на украинском. Речь идет о бонусах, в частности, налоговых", - подчеркнул председатель ВР.

На вопрос, нужен ли омбудсмен по вопросам украинского языка, Разумком сказал: "Украинский язык является государственным языком, если мы говорим о омбудсменах, давайте, чтобы он защищал интересы всех граждан".

Напомним, народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко заявила, что нардепы от "Слуги народа" пытаются провести через комитет Рады законопроект об увеличении объема русского языка в школах.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики не поддержал инициативу депутата от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского об изменениях языкового законодательства.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что закон о языке надо изменить.

Гуманитарный комитет не поддержал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях" авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, что позволяет обучения в школах не на государственном языке.

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