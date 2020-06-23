 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Италии - самая низкая смертность от коронавируса с начала марта

В Италии - самая низкая смертность от коронавируса с начала марта

В Италии за минувшие сутки зафиксировали самую низкую смертность пациентов с коронавирусом впервые с начала марта

Как сообщает ANSA, за сутки в стране обнаружили 218 новых инфицированных и 23 летальных случая.

В Ломбардии - эпицентре пандемии в Италии - зафиксированы три смерти от коронавируса, что является самым низким показателем с 27 февраля.

Всего в стране умерли 34 657 пациентов с коронавируса. С начала пандемии в Италии были заражены 238 720 человек.

Ранее ученые из Национального института здравоохранения Италии выяснили, что коронавирус, возможно, начал распространяться по стране гораздо раньше, чем считалось ранее.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать