В ВСУ подтвердили 13 новых случаев COVID-19, - Медсилы

23 июня, 2020, 10:54

По состоянию на утро 23 июня в Вооруженных силах болеет 154 человека на COVID-19, за минувшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев

Об этом сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Узакладах здравоохранения находится три человека, в лечении дома - 10 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 266 человек, летальных случаев - пять.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 415 человек.