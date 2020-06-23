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Espreso.tvОбществоВ ВСУ подтвердили 13 новых случаев COVID-19, - Медсилы

В ВСУ подтвердили 13 новых случаев COVID-19, - Медсилы


фото: reuters
По состоянию на утро 23 июня в Вооруженных силах болеет 154 человека на COVID-19, за минувшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев

Об этом сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Узакладах здравоохранения находится три человека, в лечении дома - 10 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 266 человек, летальных случаев - пять.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 415 человек.

  • По состоянию на 9:00 вторника, 23 июня, в Украине зафиксировано 38 074 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 1035 - летальные, 16956 человек выздоровели.
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