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Espreso.tvОбществоВ Украине ожидается ослабление жары, - синоптик Наталья Диденко

В Украине ожидается ослабление жары, - синоптик Наталья Диденко

24 июня дожди с грозами ожидаются в большинстве областей Украины

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"Завтрашняя среда - день, когда можно будет нормально подышать. Ведь в Украине ослабнет жара", - сообщила синоптик.

В течение 24-го июня температура воздуха снизится до + 23 ... + 27 ° C.

На Западе будет свежее, + 20 ... + 25 ° C.

На Юг и юго-восток держать традиционную географическую градусную марку, + 26 ... + 30 ° C.

"Дожди с грозами в среду все еще доминируют в Украине, постараются и циклончик Rosemarie, и вообще перенасыщена влагой воздушная масса. А вот в Сумской, Харьковской и Луганской облатсях завтра существенные осадки маловероятны", - отметила Диденко.

Сложной остается ситуация на реках Прикарпатья и Буковины - там длительные дожди вызывают серьезные подъемы уровней воды, разрушения мостов, дорог, селе и подтопления хозяйств.

В Киеве 24-го июня - кратковременный дождь, гроза.

"Завтра, если планировали что-то делать на воздухе, будет как раз, днем ожидается + 23 ... + 25 ° C", - сообщила синоптик.

Во второй половине недели жара начнет возвращаться.

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