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Espreso.tvОбществоВ Украине непогода обесточила 209 населенных пунктов, привела к оползням и подтоплению дорог и домов в 8 областях, - ГСЧС

В Украине непогода обесточила 209 населенных пунктов, привела к оползням и подтоплению дорог и домов в 8 областях, - ГСЧС


фото: ДСНС
Больше всего отключений из-за непогоды произошло в Житомирской и Киевской областях

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате осложнения погодных условий в Украине произошло четыре оползня, и обесточены 209 населенных пунктов в 7 областях.

Сообщается, что для устранения последствий непогоды были привлечены бригады спасателей и облэнерго.

Из-за дождя и сильных порывов ветра были обесточены 209 населенных пунктов в 7 областях. В частности, в Житомирской - 72, Киевская - 52, Черниговской - 29, Ивано-Франковской - 29, Черкасской - 19, Черновицкой - 5 и Кировоградской - 3.

Также в результате непогоды на территории 8 областей был свергнут 26 деревьев, подтоплены 174 жилых домов, три хозяйственных построек, 23 подвальных помещения, 141 домохозяйств, 31 приусадебный участок, две улицы и одну автомобильную дорогу сообщением "Гринява-Голошина".

Кроме того, в Украине произошло четыре оползня, что привело к разрушениям одного здания и двух пешеходных мостиков. Также на реке Черемош прорвало дамбу, в результате чего произошло пидмиття подпорной стены бетонного берегоукрепления автодороги регионального значения Р-62 "Черновцы-Верховина".

"Ивано-Франковская, где длительные ливни превратили областной центр и другие населенные пункты Прикарпатья на Венецию. Наши спасатели продолжают помогать людям, оказавшимся заложниками непогоды", - говорится в комментарии к видео ГСЧС.

 

 

 

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