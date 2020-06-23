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Espreso.tvОбществоВ "Голосе" считают, что выход Вакарчука из Рады негативно повлияет на рейтинг партии

В "Голосе" считают, что выход Вакарчука из Рады негативно повлияет на рейтинг партии


фото: fakty.ua
Лидер партии "Голос" Кира Рудык считает, что сложение депутатских полномочий Святославом Вакарчуком негативно повлияет на рейтинги партии

Такое мнение Рудык высказала в интервью Укринформа .

"Это абсолютно точно повлияет негативно на рейтинги "Голоса" в краткосрочной перспективе. Мы это понимаем, потому что многие люди голосовали за нас из-за того, что нашим лидером был Слава", - отметила она.

Рудык предполагает, что ситуация с рейтингами выровняется, ведь "люди голосовали не только за Вакарчука, они голосовали за ценности, которые он представляет, и за тот перечень людей, которых он ведет за собой".

"Этот перечень людей не изменился, наши ценности не изменились, и наше желание и стремление вносить изменения в стране не изменились. И если мы сможем это показать, и покажем, что мы продолжаем активно работать в парламенте, я уверена, что ситуация выровняется", - сказала Рудык.

Политик также отметила, что с тех пор как партия заняла более активную позицию, ее рейтинги начали повышаться.

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