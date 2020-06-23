В "Голосе" считают, что выход Вакарчука из Рады негативно повлияет на рейтинг партии
Такое мнение Рудык высказала в интервью Укринформа .
"Это абсолютно точно повлияет негативно на рейтинги "Голоса" в краткосрочной перспективе. Мы это понимаем, потому что многие люди голосовали за нас из-за того, что нашим лидером был Слава", - отметила она.
Рудык предполагает, что ситуация с рейтингами выровняется, ведь "люди голосовали не только за Вакарчука, они голосовали за ценности, которые он представляет, и за тот перечень людей, которых он ведет за собой".
"Этот перечень людей не изменился, наши ценности не изменились, и наше желание и стремление вносить изменения в стране не изменились. И если мы сможем это показать, и покажем, что мы продолжаем активно работать в парламенте, я уверена, что ситуация выровняется", - сказала Рудык.
Политик также отметила, что с тех пор как партия заняла более активную позицию, ее рейтинги начали повышаться.
- Напомним, 11 июня народный депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что написал заявление о сложении полномочий.
- 18 июня ВР не поддержала сложении депутатского мандата Вакарчуком.
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Вакарчук написал заявление о выходе из фракции.
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Лидер партии "Голос" Кира Рудык заявила, что после сложения мандата нардеп Святослав Вакарчук будет продолжать работать с партией, а также с регионами.
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