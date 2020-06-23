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Espreso.tvОбществоВ Мукачево вблизи многоквартирного дома стреляли из автомата: полиция расследует "хулиганку"

В Мукачево вблизи многоквартирного дома стреляли из автомата: полиция расследует "хулиганку"


фото: mukachevo.net
Около 21:00 22 июня на улице Верди неизвестные в автомобиле стреляли из автомата возле многоквартирного дома

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на полицию Закарпатья.

"Инцидент произошел около 21:00 22 июня на улице Верди. По данным свидетелей, неизвестные из автомобиля совершили выстрелы из автоматического оружия", - рассказали в полиции.

В полиции отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

"У нас открыто производство. Квалифицируется как хулиганство. Оперативники принимают меры, чтобы установить личность стрелка. Пострадавших нет от этого события. Предварительно выстрел был произведен в воздух", - добавили в полиции.

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