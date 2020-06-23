 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве задержали пропагандистов, которые призывали разделить Украину и выступали на российских телеканалах

В Киеве задержали пропагандистов, которые призывали разделить Украину и выступали на российских телеканалах

В Киеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность группы пророссийских пропагандистов, которые агитировали за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей псевдореспублик.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным предварительного следствия, пропагандисты, один из которых имеет российский паспорт, снимали и распространяли в интернете сепаратистские материалы и способствовали разжиганию межнациональной розни.

Злоумышленники также часто были участниками манипулятивных сюжетов на российских пропагандистских телеканалах.

Экспертиза показала, что отснятые материалы содержат публичные призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По месту жительства участников группы правоохранители изъяли антиукраинские материалы, сценарии и отчеты об антигосударственных информационных кампаниях, деньги, предоставленные спонсорами из России, носители информации, запрещенную литературу, а также памятные награды Московского высшего военного командного училища.

Также следователи СБУ сообщили о подозрениях организатору группы и его сообщнику в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

23 июня, 2020 вторник

22 июня, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать