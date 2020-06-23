В Киеве задержали пропагандистов, которые призывали разделить Украину и выступали на российских телеканалах
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
По данным предварительного следствия, пропагандисты, один из которых имеет российский паспорт, снимали и распространяли в интернете сепаратистские материалы и способствовали разжиганию межнациональной розни.
Злоумышленники также часто были участниками манипулятивных сюжетов на российских пропагандистских телеканалах.
Экспертиза показала, что отснятые материалы содержат публичные призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
По месту жительства участников группы правоохранители изъяли антиукраинские материалы, сценарии и отчеты об антигосударственных информационных кампаниях, деньги, предоставленные спонсорами из России, носители информации, запрещенную литературу, а также памятные награды Московского высшего военного командного училища.
Также следователи СБУ сообщили о подозрениях организатору группы и его сообщнику в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
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