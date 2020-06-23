В Киеве столкнулись легковушка и внедорожник, госпитализирована женщина

23 июня, 2020, 10:07

В столице на перекрестке Голосеевского проспекта и улицы Маричанськои произошло ДТП с опрокидыванием

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Автомобиль ВАЗ двигаясь по второстепенной дороге Голосеевского проспекта, не остановился на знак стоп и протаранил автомобиль Infiniti.Внаслидок этого, ВАЗ влетел в бордюр перевернулся на крышу и стал на колеса.

Пассажирку автомобиля ВАЗ госпитализировали медики скорой. На месте аварии работает патрульная полиция.