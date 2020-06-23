В Киеве столкнулись легковушка и внедорожник, госпитализирована женщина
23 июня, 2020, 10:07
В столице на перекрестке Голосеевского проспекта и улицы Маричанськои произошло ДТП с опрокидыванием
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Автомобиль ВАЗ двигаясь по второстепенной дороге Голосеевского проспекта, не остановился на знак стоп и протаранил автомобиль Infiniti.Внаслидок этого, ВАЗ влетел в бордюр перевернулся на крышу и стал на колеса.
Пассажирку автомобиля ВАЗ госпитализировали медики скорой. На месте аварии работает патрульная полиция.
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