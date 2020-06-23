В Киеве Hyundai столкнулся с мотоциклом, у пострадавшего ушибы конечностей

23 июня, 2020, 17:05

В Киеве, в Дарницком районе, произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Matrix и мотоцикла

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

По предварительным данным мотоциклист двигался по улице Тепловозной от Харьковского шоссе по главной дороге как вдруг с второстепенной - со съезда с Дарницкого шоссе вопреки ПДД выехал автомобиль Hyundai Matrix. Отметим, что согласно правилам дорожного знака, водитель легковушки мог вернуть только направо, а он повернул налево, что и привело к столкновению.

От удара мотоцикл упал, а мотоциклист получил травмы - ушибы конечностей. Помощь ему оказали на месте медики скорой, от госпитализации он отказался. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.