В Кабмине объяснили, когда вернут деньги участникам пробного ВНО

Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев в комментарии "УП" .

"С целью своевременного и полноценного возврата средств тем, кто их оплатил, Минфин совместно с МОН наработал наиболее упрощенную процедуру возврата средств через ПриватБанк, имеющий наиболее разветвленную сеть отделений и находящийся ближе всего к месту жительства участников пробного ВНО", - сказал он.

Главным распорядителем средств является Министерство образования и науки Украины, которое должно заключить соответствующий договор с ПриватБанком.

Ермоличев объяснил механизм возврата средств:

- Украинский центр оценивания качества образования до 30 июня формирует и передает базу данных МОН. В базу внесена информация, в частности, об уникальном номере участника пробного ВНО, состоящем из 10 цифр. Это позволяет правильно идентифицировать личность. Также в базе имеются другая важная информация (ФИО участников; контактные номера телефонов; указаны суммы, подлежащие возврату).

- МОН до 1 июля 2020 года передает эту базу ПриватБанку.

- Если участник пробного ВНО является клиентом ПриватБанка, банковское учреждение проверит предоставленную МОН базу и автоматически перечислит необходимую сумму средств на этот счет.

- Если у участника пробного ВНО нет счета в ПриватБанке, то на номер телефона поступит смс-сообщение с информацией, что банк открыл карточку и перечислил на нее средства. Для получения карты необходимо прийти в отделение и предъявить документ, удостоверяющий личность.

- Важно: обратиться в отделение для получения карты необходимо не позднее 1 декабря 2020 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .