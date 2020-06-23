Украина вошла в список стран "красной зоны": не соответствует критериям заболеваемости COVID-19

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства развития туризма Украины в Facebook.

"Украина попала в "красную зону", так как показатель заболевания COVID-19 составляет более 40 случаев в сутки на 100 тысяч населения", - говорится в сообщении.

При этом популярные среди украинцев страны, такие как Польша, Египет, Турция, Болгария, пока остаются в "зеленой зоне".

Список формирует Министерство здравоохранения Украины.

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