Убийство 7 мужчин на Житомирщине: подозреваемый был трезв, его признали вменяемым
Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.
"Согласно справке врача-нарколога от 22.05.2020 в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено. Кроме этого, в рамках уголовного производства был назначен комиссионное судебную психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемому и в настоящее время получено заключение эксперта. Согласно заключению специалистов подозреваемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими, может осознавать значение своих действий и руководить ими и сейчас. По своему психическому состоянию мужчина не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера ", - рассказал начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.
Отмечается, что следователи в ходе дальнейшего досудебного расследования работают над несколькими версиями для установления объективных причин конфликта.
В то же время, учитывая, что назначены судебные экспертизы особенно сложными и их выполнение продолжается более двух месяцев, планируется продление сроков предварительного расследования и в соответствии продлении сроков меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому.
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