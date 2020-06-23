У Зеленского заявили о 94 политических дела, открытых в аннексированном Крыму

23 июня, 2020, 14:03

Представительству президента Украины в АРК известно о 94 политически мотивированные уголовных дела в аннексированном Крыму

Об этом во время онлайн-конференции сообщила заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, передает Радио Свобода .

"Мы видим системные нарушения на территории оккупированного полуострова, видим преследования нескольких нелояльных групп населения, которые не восприняли оккупацию. В первую очередь - это крымские татары, этнические украинцы. Мы можем говорить о преследовании определенной этнической и религиозной группы, что, согласно международному уголовному праву, можно квалифицировать как преступление против человечности ", - сказала Ташева.

Она добавила, что в 72 делах фигурируют крымские татары.