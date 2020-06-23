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Espreso.tvОбществоТрамп приостановил выдачу ряда рабочих виз до конца года

Трамп приостановил выдачу ряда рабочих виз до конца года


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп расширил и продлил действие решения о приостановлении выдачи ряда виз

Об этом сообщает Reuters .

"Президент Дональд Трамп продолжает и расширяет приостановлении действия некоторых виз до конца года, чтобы американские рабочие заняли первое место во время того, как мы оправляется от экономических последствий коронавируса", - сообщили в Белом доме.

Данный указ распространяется на визы H-1B, H-2B, H-4, L-1 и некоторые визы J-1.

Визы H-1B используются для квалифицированных рабочих и широко распространены в технологической отрасли. Визы H-2B применяются к сезонным рабочим. Визы H-4 выдаются супругам владельцев виз H-1B.

Визы J-1 выдаются исследователям, ученым, в то время как визы L-1 используются для руководителей, переезжают в США с должностей за границей с одним и тем же работодателем.

Отмечается, что будет остановлена выдача виз для зарубежных специалистов, сезонных рабочих виз, а также других видов виз с некоторыми исключениями.

Источники в Белом доме сообщили, что благодаря такому решению в США освободится до полумиллиона рабочих мест.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух дней объявит о введении новых ограничений на визы, чтобы сократить количество иностранных работников, въезжающих на территорию страны.

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