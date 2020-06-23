Стерненко заявил, что подозрение одному из нападавших на него отменили, а задержание другого - не позволили
23 июня, 2020, 11:36
Активист Сергей Стерненко рассказал о ходе дела в отношении своего третьего нападения
Об этом он написал в Telegram.
"Вчера судья Печерского районного суда Пидпалый по просьбе адвоката Портнова и при содействии Авакова отменил подозрение Ивану Кузнецову, который за $ 1000 напал на меня у моего дома", - написал Стерненко.
Активист добавил, что другого нападающего не позволили задержать.
"Сегодня судья Шевченковского районного суда Циктич не дал разрешение на задержание сообщника Кузнецова Александра Исайкула, который 17.03.2019 бежал из Украины", - отметил он.
- Служба безопасности Украины предоставила объяснения подозрении активисту Сергею Стерненко .
- Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа. Позже суд позволил Стерненку отбывать домашний арест в Киеве.
- Сергей Стерненко сейчас находится под круглосуточным домашним арестом по делу о нанесении им смертельного ранения одном из двух киллеров, которые были участниками третьего покушения на него.
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- Сергея Стерненк подозревают в убийстве. Сам он заявляет о вынужденной самообороне - во время нападения на него активист смог ранить одного из нападавших, от чего тот в дальнейшем умер. К этому нападения на Стерненко нападали еще дважды.
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