Стерненко заявил, что подозрение одному из нападавших на него отменили, а задержание другого - не позволили

23 июня, 2020, 11:36

Активист Сергей Стерненко рассказал о ходе дела в отношении своего третьего нападения

Об этом он написал в Telegram.

"Вчера судья Печерского районного суда Пидпалый по просьбе адвоката Портнова и при содействии Авакова отменил подозрение Ивану Кузнецову, который за $ 1000 напал на меня у моего дома", - написал Стерненко.

Активист добавил, что другого нападающего не позволили задержать.

"Сегодня судья Шевченковского районного суда Циктич не дал разрешение на задержание сообщника Кузнецова Александра Исайкула, который 17.03.2019 бежал из Украины", - отметил он.