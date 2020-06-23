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Espreso.tvОбществоСтепанов заявил, что свадьбу можно проводить в кругу до 10 человек

Степанов заявил, что свадьбу можно проводить в кругу до 10 человек

Свадьбу можно проводить исключительно до 10 участников

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Радио Свобода .

"На 50 человек проводить свадьбы невозможно согласно с установленными на сегодня правилам. Эти меры возможны только до 10 человек", - сказал он.

  • По состоянию на 9:00 вторника, 23 июня, в Украине зафиксировано 38 074 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 1035 - летальные, 16956 человек выздоровели.

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