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Espreso.tvОбществоСаудовская Аравия запретила хадж для иностранных паломников

Саудовская Аравия запретила хадж для иностранных паломников


фото: reuters
Власти Саудовской Аравии сообщили, что из-за эпидемии коронавируса хадж в этом году не смогут посетить верующие из других стран

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии.

"В этом году хадж состоится с участием ограниченного числа прихожан разных национальностей, которые находятся на территории королевства Саудовской Аравии с мерами для обеспечения безопасности паломников", - говорится в сообщении.

В этом году период хаджа приходится на 28 июля - 2 августа.

Известно, что ежегодно в обрядах и ритуалах хаджа участвуют более трех миллионов человек, в том числе более двух миллионов мусульман приезжают из-за рубежа.

По состоянию на 22 июня в Саудовской Аравии коронавируса заразились более 161 000 человек.

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