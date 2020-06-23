Саудовская Аравия запретила хадж для иностранных паломников
Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии.
"В этом году хадж состоится с участием ограниченного числа прихожан разных национальностей, которые находятся на территории королевства Саудовской Аравии с мерами для обеспечения безопасности паломников", - говорится в сообщении.
В этом году период хаджа приходится на 28 июля - 2 августа.
Известно, что ежегодно в обрядах и ритуалах хаджа участвуют более трех миллионов человек, в том числе более двух миллионов мусульман приезжают из-за рубежа.
По состоянию на 22 июня в Саудовской Аравии коронавируса заразились более 161 000 человек.
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