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Espreso.tvОбществоРоссияне в зоне ООС ранили украинского военного и уничтожили камеру ОБСЕ, потери оккупантов - 5 боевиков

Россияне в зоне ООС ранили украинского военного и уничтожили камеру ОБСЕ, потери оккупантов - 5 боевиков

В понедельник, 22 мая, российские войска на Донбассе 16 раз обстреляли украинские позиции, использовав в том числе запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм и 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинских военных неподалеку Орехово из артиллерийских систем калибра 122 мм, а впоследствии - с 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По защитника населенного пункта Попасная оккупанты били со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, по защитникам Новозвановка выпустили 36 мин из 120-мм минометов, по опорным пунктам вблизи хутора Вольный трижды стреляли из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новотошковского и Катериновки оккупанты применили 120-мм минометы. Кроме того, этот населенный пункт обстреляли еще и из гранатометов, а по позициям неподалеку Новгородского захватчики задействовали минометы калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Широкино оккупанты обстреляли опорные пункты Объединенных сил, использовав противотанковые ракетные комплексы "Корнет" калибра 152 мм. Ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудования.

В вечернее время вблизи Павлополь оккупанты били из 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Новомихайловка агрессор применил 82-мм минометы. Обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов зафиксировано в пригороде Марьинки и Старогнатовки.

22 июня в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Украинские военные ответили на вражеские обстрилиЗа данным разведки, 22 июня бойцы ООС уничтожили двоих и ранили трех захватчиков.

 

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