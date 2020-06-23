Россия запугивает граждан Украины в Крыму, - Джапарова о приговорах от 7 до 19 лет крымским татарам

23 июня, 2020, 08:40

Россия с 2014 года целенаправленно ищет "террористов" в Крыму и находит, она наполняет миф о "экстремизме ислама" и борьбу с ним

Об этом написала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Facebook.

"76 лет на 7 граждан Украины - такие приговоры дает российская" фемида "за религиозные взгляды крымским мусульманам. Она их считает террористическими. Правда, ни одного акта" терроризма и экстремизма "и их организации или" попыток власти "за несколько десятков лет после возвращения крымских татар на родину мы не видели ", - написала она.

Заместитель Кулебы добавила, что Россия пугает наших граждан в Крыму.

"Россия с 2014 года целенаправленно ищет" террористов "в Крыму и ... находит. Так она наполняет миф о" исламский экстремизм "и героическую борьбу с ним", - написала Джапаров.

22 июня вновь прозвучали ряд приговоров апелляции:

Муслим Алиев - 19 лет колонии строгого режима;

Энвер Бекиров - 18 лет;

Вадима Сирук и правозахиник Эмир-Усеин Куку - 12 лет;

Рефат Алимов - 8 лет

Арсена Джеппаров - 7 лет.

"Этот страшный приговор они получили в ноябре 2019 года, а 22.06.20 состоялось первое заседание апелляции по делам", - добавила заместитель главы МИД.