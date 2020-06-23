Россия запугивает граждан Украины в Крыму, - Джапарова о приговорах от 7 до 19 лет крымским татарам
Об этом написала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Facebook.
"76 лет на 7 граждан Украины - такие приговоры дает российская" фемида "за религиозные взгляды крымским мусульманам. Она их считает террористическими. Правда, ни одного акта" терроризма и экстремизма "и их организации или" попыток власти "за несколько десятков лет после возвращения крымских татар на родину мы не видели ", - написала она.
Заместитель Кулебы добавила, что Россия пугает наших граждан в Крыму.
"Россия с 2014 года целенаправленно ищет" террористов "в Крыму и ... находит. Так она наполняет миф о" исламский экстремизм "и героическую борьбу с ним", - написала Джапаров.
22 июня вновь прозвучали ряд приговоров апелляции:
Муслим Алиев - 19 лет колонии строгого режима;
Энвер Бекиров - 18 лет;
Вадима Сирук и правозахиник Эмир-Усеин Куку - 12 лет;
Рефат Алимов - 8 лет
Арсена Джеппаров - 7 лет.
"Этот страшный приговор они получили в ноябре 2019 года, а 22.06.20 состоялось первое заседание апелляции по делам", - добавила заместитель главы МИД.
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