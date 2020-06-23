Роналду установил новый рекорд в чемпионате Италии по футболу

23 июня, 2020, 13:51

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 43-й гол в чемпионате Италии по футболу, что является рекордным показателем среди португальцев

Об этом сообщает Goal.com .

Роналду стал автором победного мяча в матче чемпионата Италии против "Болоньи", который завершился со счетом 2: 0.

Этот гол стал для португальца 43-м в Серии А, он побил рекорд бывшего хавбека "Милана" и "Фиорентины" Руя Средства (42). Также Криштиану Роналду является самым португальцем в истории АПЛ и Ла Лиги.

В текущем сезоне 35-летний нападающий провел 35 матчей, забил 26 мячей и отдал 4 ассиста. Ориентировочная трансферная стоимость Роналду составляет 60 млн евро.

Напомним, 17 июня "Наполи" победил "Ювентус" в серии послематчевых пенальти и стал обладателем Кубка Италии по футболу.

17 июня Криштиану Роналду впервые в клубной карьере проиграл два подряд финальных матча.