РФ в июле начнет новую волну принудительной паспортизации в ОРДЛО, - разведка

23 июня, 2020, 15:34

Командование оккупантов с июля планирует возобновить организацию поездок жителей ОРДЛО в отделы миграции МВД РФ в Ростовской области России для принудительной паспортизации

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

"Командование российских оккупационных войск возобновляет меры по принудительной паспортизации личного состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. В частности, командиры соединений и частей оккупантов уточняют данные о наличии паспортов РФ у наемников из числа местных жителей и членов их семей и информацию о предоставлении ими документов для получения российского гражданства", - отметил представитель.

По словам Гуцуляка, с начала июля командование оккупационных войск намерено восстановить организованы выезды указанной категории в отделы по вопросам миграции МВД РФ в Ростовской области России, которые были приостановлены в апреле из-за пандемии COVID-19.