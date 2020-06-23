РФ в июле начнет новую волну принудительной паспортизации в ОРДЛО, - разведка
Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки.
"Командование российских оккупационных войск возобновляет меры по принудительной паспортизации личного состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. В частности, командиры соединений и частей оккупантов уточняют данные о наличии паспортов РФ у наемников из числа местных жителей и членов их семей и информацию о предоставлении ими документов для получения российского гражданства", - отметил представитель.
По словам Гуцуляка, с начала июля командование оккупационных войск намерено восстановить организованы выезды указанной категории в отделы по вопросам миграции МВД РФ в Ростовской области России, которые были приостановлены в апреле из-за пандемии COVID-19.
- В российскую Госдуму внесли законопроект, который освободит жителей оккупированного Донбасса от уплаты пошлины при оформлении паспорта гражданина РФ.
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