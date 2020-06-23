"Должны позаботиться о людях, чьи дома затопило", - Зеленский отреагировал на паводок в Карпатах

23 июня, 2020, 18:53

23 июня Зеленский выступил с заявлением по непогоде в западных областях Украины

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

"Президент Владимир Зеленский держит на контроле ситуацию в западных областях Украины, где бушует непогода. Глава государства обсудил с правительством вопрос помощи людям, страдающим от наводнений и сильных осадков, и поставил задачу отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз", - говорится в сообщении.

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"Наводнения - это страшная проблема, которая требует тщательного стратегического решения. А сейчас мы оперативно должны позаботиться о людях, которые остаются без света, чьи дома затопило", - заявил Зеленский.

В ОПУ отметили, что Зеленский ежедневно заслушивает отчет о развитии ситуации с непогодой и добавили, что спасатели ведут работы в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

Напомним, 22 июня в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки, все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе.

Власти Прикарпатья заявила, что будет просить у правительства на преодоление последствий июньского наводнения ориентировочно 400 млн грн.

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