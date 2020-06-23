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Espreso.tvОбщество"Даже д *** а не достоин": грузинский журналист Габуния снова унизительно высказался о Путине

"Даже д *** а не достоин": грузинский журналист Габуния снова унизительно высказался о Путине


фото: Facebook
Грузинский журналист Георгий Габуния, который летом прошлого года обругал президента РФ Владимира Путина, вновь набросился на него с оскорблениями

Видео с обращением Габунии появилось на Youtube.

Журналист обратился к Путину в эфире телеканала Mtavari Arxi. Он заявил, что не будет осквернять могилу президента России, как пообещал год назад, что Путин не стоит даже этого.

"Ты, грузинского, даже д *", "а не достоин", - заявил Габуния на русском в конце своего обращения.

  • Напомним, телеведущий "Рустави 2" Георгий Габуния выругался в адрес Путина в прямом эфире 7 июля 2019 года. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе. Впоследствии его уволили из канала.

 

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