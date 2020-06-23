"Даже д *** а не достоин": грузинский журналист Габуния снова унизительно высказался о Путине

23 июня, 2020, 08:54

Грузинский журналист Георгий Габуния, который летом прошлого года обругал президента РФ Владимира Путина, вновь набросился на него с оскорблениями

Видео с обращением Габунии появилось на Youtube.

Журналист обратился к Путину в эфире телеканала Mtavari Arxi. Он заявил, что не будет осквернять могилу президента России, как пообещал год назад, что Путин не стоит даже этого.

"Ты, грузинского, даже д *", "а не достоин", - заявил Габуния на русском в конце своего обращения.