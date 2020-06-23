"Будут определяться выборочные группы граждан", - Ляшко о нововведениях в тестировании на коронавирус

23 июня, 2020, 17:17

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, за все время проведения 143 тыс. ИФА-тестов на коронавирус

Об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в программе "Pro здоровье с Ириной Коваль", передает Еспресо.TV.

"Украинцы сейчас тестируются ИФА-тестированием и мы видим, что сейчас провели 143 тыс. ИФА-тестов. Когда я говорил две недели назад, что разрабатывается дизайн исследования совместно с Офисом европейского регионального бюро ВОЗ в Украине", - отметил замминистра.

Он добавил, что дизайном исследования будет покрыта вся территория Украины.

"Будут определены выборочные группы и выборочные контингенты людей. Им будут звонить и просить прийти сдать кровь в определенную точку, пункт сдачи крови для того, чтобы забрать и провести иммуноферментный анализ", - пояснил главный санитарный врач.

"По результатам этого дизайна исследования, которое будет проведено на территории всей страны с определенными акцентами на населенных пунктах и группах риска, будем ретроспективно рассматривать количество больных, которые были пропущены нашей системой под наблюдением во время работы в очагах во время эпидемии. ВОЗ также заинтересована. И согласование нашего дизайна исследования входит в общемировую базу и будет использовано другими странами", - отметил Ляшко.

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