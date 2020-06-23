"Будем инициировать выделение госсредств для преодоления последствий наводнения на Верховинщине", - Княжицкий

23 июня, 2020, 14:53

23 июня нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил, что будет инициировать выделение государственных средств для борьбы с последствиями паводка в Карпатах

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий в Facebook.

Нардеп поделился видео паводка реки Черемош на Верховинщине, отметив, что там построены высокие габионы (укрепление из камня против высокой воды, - ред).

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Он отметил, что вода прорывает укрепления и снесла металлический мост в селе Криворивня.

"Будем инициировать выделение государственных средств для преодоления последствий наводнения", - подчеркнул нардеп.

Видео паводка:

Напомним, 22 июня в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки, все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе

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