"Будем инициировать выделение госсредств для преодоления последствий наводнения на Верховинщине", - Княжицкий
Об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий в Facebook.
Нардеп поделился видео паводка реки Черемош на Верховинщине, отметив, что там построены высокие габионы (укрепление из камня против высокой воды, - ред).
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Он отметил, что вода прорывает укрепления и снесла металлический мост в селе Криворивня.
"Будем инициировать выделение государственных средств для преодоления последствий наводнения", - подчеркнул нардеп.
Видео паводка:
Напомним, 22 июня в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки, все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе
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