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Espreso.tvОбщество"Будем инициировать выделение госсредств для преодоления последствий наводнения на Верховинщине", - Княжицкий

"Будем инициировать выделение госсредств для преодоления последствий наводнения на Верховинщине", - Княжицкий


фото: Микола Княжицький/ Facebook
23 июня нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил, что будет инициировать выделение государственных средств для борьбы с последствиями паводка в Карпатах

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий в Facebook.

Нардеп поделился видео паводка реки Черемош на Верховинщине, отметив, что там построены высокие габионы (укрепление из камня против высокой воды, - ред).

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Он отметил, что вода прорывает укрепления и снесла металлический мост в селе Криворивня.

"Будем инициировать выделение государственных средств для преодоления последствий наводнения", - подчеркнул нардеп.

Видео паводка:

 

 

Напомним, 22 июня в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки, все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе

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