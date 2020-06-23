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Espreso.tvОбществоПрибыль украинских банков за 5 месяцев увеличились почти на четверть, - НБУ

Прибыль украинских банков за 5 месяцев увеличились почти на четверть, - НБУ


фото: НБУ
Прибыль платежеспособных украинских банков в январе-мае увеличилась на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 28,964 млрд грн

Об этом сообщает НБУ.

При этом в мае чистая прибыль платежеспособных банков уменьшилась на 29,3% - до 3,756 млрд грн.

Доходы банков в январе-мае выросли на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 109,53 млрд грн. При этом процентные доходы сократились на 525 млн грн - до 63,19 млрд грн, тогда как комиссионные доходы и результат от их переоценки выросли на 5,7% (до 25,72 млрд грн) и в 2,6 раза (до 16,97 млрд грн) соответственно.

В то же время расходы банковской системы за 5 месяцев составили 80,57 млрд грн - на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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