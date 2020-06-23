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Espreso.tvОбществоПравительство планирует снизить ставку по ипотеке до 5-7%, - Шмыгаль

Правительство планирует снизить ставку по ипотеке до 5-7%, - Шмыгаль

Кабинет министров имеет целью сниженияе ставки по ипотеке до 5-7%

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс-Украина" .

"Наша цель вообще 5-7%, а не 10%. 10% - это начальная минимальная цель для ипотеки, чтобы сейчас сдвинуть экономику с места", - сказал Шмыгаль.

Премьер спрогнозировал, что удешевление финансовых ресурсов будет наблюдаться уже осенью.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство будет создавать условия, чтобы это произошло уже летом, но система стабильна, и инерционность является определенным залогом стабильности банковской и денежно-кредитной систем.

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