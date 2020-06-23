Появилось видео взрыва в многоэтажке на Позняках
23 июня, 2020, 08:37
Взрыв в многоэтажке на Позняках в Киеве попал на видеозапись камеры наблюдения
Запись опубликовала в Facebook сообщество dtp.kiev.ua.
На записи можно увидеть вспышку в доме, после которой уже происходит взрыв.
Хотя камера находилась на значительном расстоянии от дома, взрывная волна была такой мощности, что после взрыва камера закачалась.
- Напомним, взрыв на 6-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой , 1/5 в Дарницком районе города Киева произошел в воскресенье, 21 июня 2020, в 10:00. Сначала было известно о 2 погибших лица . Эвакуированных выселяют в интернат на Харьковском шоссе, 121.
- Нацполиция проводит обыски в газораспределительной компании , которая обслуживала этот дом.
- 45 жителей дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где произошел взрыв, временно переселили в один из интернатов столицы.
- Основной версией взрыва в доме на Позняках в столице полиция называет взрыв газовой смеси .
- По состоянию на утро 23 июня спасатели обнаружили тела 5 погибших в результате взрыва людей.
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