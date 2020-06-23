Появилось видео взрыва в многоэтажке на Позняках

23 июня, 2020, 08:37

Взрыв в многоэтажке на Позняках в Киеве попал на видеозапись камеры наблюдения

Запись опубликовала в Facebook сообщество dtp.kiev.ua.

На записи можно увидеть вспышку в доме, после которой уже происходит взрыв.

Хотя камера находилась на значительном расстоянии от дома, взрывная волна была такой мощности, что после взрыва камера закачалась.

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