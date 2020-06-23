Пенсионный фонд ввел автоматическое назначение пенсий

23 июня, 2020, 11:13

Пенсионный фонд Украины начал опытную эксплуатацию новой сервисной услуги - автоматического назначения пенсий

Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной политики.

Сервис работает через вебпортал электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированного электронной подписи. Услуга позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом имеющихся в ПФУ данных, будущий пенсионер должен подать заблаговременно.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо заполнить атрибуты анкеты-заявления, добавить сканированные копии документов, а также подписать анкету-заявление с помощью кликов и отправить ее в территориальный орган ПФУ.

С начала работы сервиса анкеты-заявления подали уже 356 граждан.

В министерстве отметили, что в ближайшее время услуга будет доступна и пользователям вебпортал Пенсионного фонда, не имеющих КЭП - они смогут авторизоваться с использованием банковской идентификации (BankID).

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