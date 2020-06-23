Оккупанты минируют участок разведения "Петровское", - штаб ООС

23 июня, 2020, 12:25

Враг продолжает минировать территории в пределах участка разведения "Петровское" на Донбассе

Об этом сообщили в пресс-службt штаба ООС.

"Враг продолжает минировании территории в пределах участка разведения" Петровское ". В пределах участка разведения №3" Петровское "на неподконтрольной правительству Украины территории БПЛА СММ обнаружил шестьдесят противотанковых мин. Такое же количество противотанковых мин (ТМ-62) обнаружил и за пределами данного участка в поле ", - говорится в сообщении.