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Espreso.tvОбществоОккупанты минируют участок разведения "Петровское", - штаб ООС

Оккупанты минируют участок разведения "Петровское", - штаб ООС


фото: osce.org
Враг продолжает минировать территории в пределах участка разведения "Петровское" на Донбассе

Об этом сообщили в пресс-службt штаба ООС.

"Враг продолжает минировании территории в пределах участка разведения" Петровское ". В пределах участка разведения №3" Петровское "на неподконтрольной правительству Украины территории БПЛА СММ обнаружил шестьдесят противотанковых мин. Такое же количество противотанковых мин (ТМ-62) обнаружил и за пределами данного участка в поле ", - говорится в сообщении.

 

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