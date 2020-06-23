Официальный курс: гривна продолжает укрепляться

23 июня, 2020, 09:51

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 23 июня на уровне 26,67 грн / $

Об этом говорится на сайте НБУ.

Накануне, 22 июня, курс составил 26,72 гривны / $.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,89 гривны за евро. По состоянию на 22 июня курс составлял 29,9953 гривни / евро.

На наличном рынке 23 июня, станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,69 грн, продают - по 26,75 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,65 до 26,85 грн / $, продажи - в пределах 26,79-28,50 грн / $.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb