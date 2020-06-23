НСЗУ: украинцы могут лечиться за счет государства в частных клиниках - заключено более 500 договоров с медиками

23 июня, 2020, 10:40

В Украине 517 частных медучреждений и врачей ФЛП оказывают помощь в рамках Программы медгарантий, 713 тыс. украинцев уже заключили декларации с врачами в частных заведениях

Об этом на брифинге сообщила директор Департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Татьяна Бойко, сообщает Укринформ .

"На сегодняшний день договор с НСЗУ на помощь на первичном звене - терапевты, педиатры, семейные врачи - заключили 517 частных учреждений и врачей ФОТ. И еще 63 медицинских учреждения, которые оказывают специализированную медпомощь. На сегодня 713 тыс. Украинских заключили декларации с врачами ФЛП или врачами в частных заведениях. Общее количество таких врачей 1268 ", - сказала Бойко.

По данным НСЗУ, на начало 2019 204 частных медучреждения заключили договор, на конец года - 416.

"Это подтверждает, что частным врачам, частным медучреждениям интересно работать с НСЗУ и предоставлять услуги украинцам. Рост количества частных медучреждений стимулирует конкуренцию пациента и заставляет медучреждения улучшать предоставления медуслуг", - сказала Бойко.

По данным НСЗУ, за предоставление услуг частные медучреждения и врачи ФОТ с начала года получили 177 млн грн

За государственный счет пациент получает у врача из частного заведения следующий объем услуг: неограниченное количество посещений врача; базовые исследования и анализы по определению врача, вакцинацию детей и взрослых в соответствии с календарем прививок.

Врач выписывает рецепты по программе "Доступные лекарства", электронное направление к другим специалистам на проведение исследований. Это дает пациенту возможность получить эти услуги бесплатно.

Информацию о частных медучреждения, можно узнать на сайте НСЗУ.