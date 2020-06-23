Не вижу юридических механизмов и оснований для переноса местных выборов, - Разумков

23 июня, 2020, 21:40

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не видит юридических механизмов и оснований для переноса местных выборов

Об этом спикер заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает Интерфакс-Украина.

"Местные выборы предусмотрены Конституцией. И изменить сейчас эти сроки, перенести их каким-то образом довольно трудно. Юридических механизмов и оснований, почему это надо будет сделать, пока, по состоянию на сегодня, я не вижу. Будем надеяться, что мы не будем следовать негативному сценарию, у нас будет все хорошо и мы спокойно сможем провести выборы осенью этого года", - рассказал Разумков.

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