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Espreso.tvОбществоНа Донетчине пограничники задержали боевика "ДНР". ВИДЕО

На Донетчине пограничники задержали боевика "ДНР". ВИДЕО

В Донецкой области пограничники задержали боевика - ефрейтора незаконных вооруженных формирований. Инцидент произошел у контрольно-пропускного пункта "Березовое-2"

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"На Контрольном пункте "Березовое 2" военнослужащие Донецкого пограничного отряда обнаружили неизвестного мужчину. Незнакомец попытался скрыться, но это ему не удалось", - говорится в сообщении.

По словам боевика, направляясь к своим позициям случайно наткнулся на контрольный пост сил ООС.

Он также сообщил, что в 2018 году по собственному желанию присоединился к боевикам. Он нес службу на линии разграничения в составе расчета зенитной установки ЗУ-23-2.

У боевика при себе были документы так называемой "ДНР", среди которых паспорт, военный билет, удостоверение фонда ветеранов боевых действий, а также военная форма российского образца в дорожной сумке.

Пограничники передали мужчину сотрудникам СБУ. Ему объявили подозрение в совершении преступления по ст. 258-3 УК "Создание террористической группы или террористической организации".

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