На Донетчине пограничники задержали боевика "ДНР". ВИДЕО
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
По словам боевика, направляясь к своим позициям случайно наткнулся на контрольный пост сил ООС.
Он также сообщил, что в 2018 году по собственному желанию присоединился к боевикам. Он нес службу на линии разграничения в составе расчета зенитной установки ЗУ-23-2.
У боевика при себе были документы так называемой "ДНР", среди которых паспорт, военный билет, удостоверение фонда ветеранов боевых действий, а также военная форма российского образца в дорожной сумке.
Пограничники передали мужчину сотрудникам СБУ. Ему объявили подозрение в совершении преступления по ст. 258-3 УК "Создание террористической группы или террористической организации".
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