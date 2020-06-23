Минюст назначил нового руководителя СЕТАМ

23 июня, 2020, 16:08

Генеральным директором государственного предприятия СЕТАМ стал Александр Мамро

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия СЕТАМ в Facebook.

"Генеральным директором ГП "СЕТАМ" стал Александр Мамро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Александр Мамро приступил к исполнению обязанностей гендиректора государственного предприятия "СЕТАМ" с 22 июня 2020 года согласно приказу Министерства юстиции от 19 июня 2020 №2060/к.

По словам Мамра, его основные приоритеты в должности - повышение эффективности работы предприятия, борьба с коррупцией и возвращение доверия к государственным органам, в частности к СЕТАМ.

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