Мы продали базу отдыха в Запорожье, возвращенную после четырех лет рейдерского захвата, - Смилянский

23 июня, 2020, 17:35

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил, что компания продала базу отдыха в Запорожье, возвращенную после четырех лет рейдерского захвата

Об этом он написал в Facebook.

"Мы только что за 10 млн продали базу отдыха в Запорожье, также возвращенную после 4 лет рейдерского захвата, и тут, как говорил В.С. Черномырдин "никогда такого не было, и вот опять". Сегодня черные рейдеры, подделав документы через своего нотариуса и регистратора приехали в Залив с "ребятами спортивного вида" отжимать нашу базу отдыха "Связист". Видимо поняв, что мы будем продавать все на честном открытом аукционе, решили поторопиться по-быстрому", - написал Смилянский.

Он отметил, что компания будет защищать свои интересы, "а точнее - интересы государства".

"Но видя как успешно идут уголовные дела по поджогам и захватам в Заливе, перспективы так себе. Поэтому стратегически ускоряемся с продажей непрофильной недвижимости, пока у кого-то еще ручки не зачесались и не пришли порешать", - отметил Смилянский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .