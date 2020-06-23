КрАЗ отгрузил коммунальную технику для заказчиков из Республики Джибути

23 июня, 2020, 15:57

Кременчугский автомобильный завод отгрузил технику - муловсасывающие машины - для заказчиков из Республики Джибути, что в Восточной Африке

Муловсасывающая машина - это комплекс оборудования для механизированной очистки канализации, колодцев, отстойников от ила и тому подобное. Кроме откачки, техника доставляет осадок к месту утилизации. Также применяется для забора и транспортировки других отходов неагрессивного характера.

Контракт с иностранным заказчиком предусматривал поставку партии муловсмоктувальних автомобилей на базе шасси КрАЗ-6511Н4 колесной формулы 6х4 и КрАЗ-5401Н2 колесной формулы 4х2. Муловсмоктувальне оборудования МВМ-40 и МВМ-41 изготовила и установила на шасси КрАЗ ООО «Производственно-коммерческая компания« Спецмаш »(г.. Киев).

Преимуществами автомобилей КрАЗ заказчик назвал - надежность, возможность работать на дорогах всех категорий и простоту в обслуживании.

Среди преимуществ муловсмоктувального оборудования заказчик отметил высокую производительность насоса, удобство обслуживания резервуара, наклоняется, с целью его очистки и промывки. Спецификация МВМ-40 и МВМ-41: цистерна илососная объемом 6,2 м куб. и 12 м куб., подрамник с платформами для рукавов, насос вакуумный с мощностью - 624 м куб. в год, разрежения - 0, 085МПа; максимальная глубина всасывания - 4,5м. Есть гидрораспределитель, гидроцилиндры подъемов цистерны, крышки, гидроцилиндр подъема стрелы материалы, глушитель, отстойник.

Необходимость закупки таких машин обусловлена частыми наводнениями в регионе Восточной Африки. Данная спецтехника на базе КрАЗ будет помогать эффективно ликвидировать их последствия.