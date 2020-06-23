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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Украине начали расследовать смерти медиков, лечивших пациентов от COVID-19

Коронавирус: в Украине начали расследовать смерти медиков, лечивших пациентов от COVID-19


фото: reuters
В Украине начали эпидемиологические расследования смерти медиков, лечивших пациентов с коронавирусом, для страховых выплат их семьям

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

Сообщается, что в начались эпидемиологические расследования смерти врачей, которые работали с больными COVID-19.

После установления причины смерти врачей осуществлять страховые выплаты их семьям.

"Должны двигаться со страховыми выплатами быстрее, чем COVID-19. И это касается не только тех, кто потерял близких из-за боя с пандемией, но и врачей, которые пожертвовали своим здоровьем", - подчеркнул президент Владимир Зеленский .

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