Коронавирус: в Украине начали расследовать смерти медиков, лечивших пациентов от COVID-19

23 июня, 2020, 14:00

В Украине начали эпидемиологические расследования смерти медиков, лечивших пациентов с коронавирусом, для страховых выплат их семьям

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

Сообщается, что в начались эпидемиологические расследования смерти врачей, которые работали с больными COVID-19.

После установления причины смерти врачей осуществлять страховые выплаты их семьям.

"Должны двигаться со страховыми выплатами быстрее, чем COVID-19. И это касается не только тех, кто потерял близких из-за боя с пандемией, но и врачей, которые пожертвовали своим здоровьем", - подчеркнул президент Владимир Зеленский .

Напомним, Кабинет министров поддержал выделение из Фонда борьбы с COVID-19 2,2 млрд грн для медиков и их семей.

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