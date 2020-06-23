Контрразведка задержала 20-летнего террориста "ДНР", который ехал поступать в вузы на подконтрольную территорию, - журналист

23 июня, 2020, 13:41

При попытке пересечь линию разграничения на КПВВ контрразведка задержала 20-летнего жителя Донецка Сергея Любечского, который служит в 4-м батальоне теробороны 1-го корпуса "ДНР"

Об этом журналист Юрий Бутусов на Facebook.

По информации журналиста, Любецкий имел при себе также удостоверение сотрудника "Фонда ветеранов боевых действий" ДНР ", военный билет террористической организации и документ, удостоверяющий прохождение им военной службы по контракту в так называемом" Минобороны "ДНР".

"Не иначе как поступать (в вуз - Н.) собрался - может, надеется, что ему еще и общежитие дадут? .. Ветеранское удостоверение зря с собой брал - льготы на обучение для жителей" ЛДНР "ввели, а вот льготы на проезд для участников боевых действий в Украине уже отменяют, так что военный билет и ветеранское удостоверение непонятно зачем взял. Ну, придется отвечать по закону. Все-таки льготы для абитуриентов с оккупированных территорий должны сопровождаться проверкой СБУ ", - пишет Бутусов.

Журналист предполагал, что теперь Любецкий пополнит обменный фонд.