Контрразведка задержала 20-летнего террориста "ДНР", который ехал поступать в вузы на подконтрольную территорию, - журналист
Об этом журналист Юрий Бутусов на Facebook.
По информации журналиста, Любецкий имел при себе также удостоверение сотрудника "Фонда ветеранов боевых действий" ДНР ", военный билет террористической организации и документ, удостоверяющий прохождение им военной службы по контракту в так называемом" Минобороны "ДНР".
"Не иначе как поступать (в вуз - Н.) собрался - может, надеется, что ему еще и общежитие дадут? .. Ветеранское удостоверение зря с собой брал - льготы на обучение для жителей" ЛДНР "ввели, а вот льготы на проезд для участников боевых действий в Украине уже отменяют, так что военный билет и ветеранское удостоверение непонятно зачем взял. Ну, придется отвечать по закону. Все-таки льготы для абитуриентов с оккупированных территорий должны сопровождаться проверкой СБУ ", - пишет Бутусов.
Журналист предполагал, что теперь Любецкий пополнит обменный фонд.
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