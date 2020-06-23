Количество умерших от COVID-19 в Киеве - более ста человек, - Кличко
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирус - 61 человек.
"3 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 101 жителя Киева", - говорится в сообщении.
В Киеве - 4429 подтвержденных случаев COVID-19.
Заболели: 29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет, 28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет, 2 девочки в возрасте 2 и 10 лет и 2 мальчика, которым 2 и 15 лет.
В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов.
Выздоровели за минувшие сутки 24 человека. Всего болезнь преодолели 1415 жителей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 13. В Оболонском, Печерском и Днепровском районах - по 8 случаев.
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