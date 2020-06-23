Количество умерших от COVID-19 в Киеве - более ста человек, - Кличко

23 июня, 2020, 09:13

От коронавируса умер 101 житель Киева

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирус - 61 человек.

"3 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 101 жителя Киева", - говорится в сообщении.



В Киеве - 4429 подтвержденных случаев COVID-19.



Заболели: 29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет, 28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет, 2 девочки в возрасте 2 и 10 лет и 2 мальчика, которым 2 и 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов.



Выздоровели за минувшие сутки 24 человека. Всего болезнь преодолели 1415 жителей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 13. В Оболонском, Печерском и Днепровском районах - по 8 случаев.