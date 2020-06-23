Гибель 38 щенков на борту МАУ: директора по грузовым перевозкам компании отстранили, начато расследование

23 июня, 2020, 13:35

В компании МАУ отметили, что причину гибели животных не установлено, однако продолжается расследование канадской ветеринарной службы и назначено внутреннее расследование компании

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании МАУ.

"Авиакомпания" Международные Авиалинии Украины "выражает свою глубокую скорбь относительно гибели животных, перевозились рейсом Киев-Торонто 13 июня 2020. К сожалению, причину гибели животных не установлено. Основанием для ее установки является отчет, который выдается канадской ветеринарной службой", - говорится в заявлении.

В авиакомпании отметили, что начато собственное служебное расследование, на время которого отстранили руководителя Дирекции по грузовым перевозкам и логистике, а также по собственному решению авиакомпании наложено эмбарго на перевозку животных воздушными судами B767, начиная с 19 июня 2020 года. Кроме того, в рамках открытого уголовного производства начался процесс предоставления документов Бориспольском участке Национальной полиции Украины.

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"Животные отправлялись грузоотправителями как коммерческий живой груз. Общее количество животных на рейсе составило 559 собак и 89 котов, которые были сформированы в 337 клетках. Размещение животных в клетках более одной разрешается, если животные могут свободно двигаться и перемещаться. Клетки для животных имеют конструкцию , которая обеспечивает свободную циркуляцию воздуха. Такой стандарт клеток для транспортировки соответствует требованиям LAR. На рейсе перевозились собаки среднего возраста 4 месяца (самый популярный возраст для коммерческих животных, поскольку экспорт животных в большинстве стран разрешается после прививки от бешенства, которое делается в указанном возрасте) " , - прокомментировали в компании.

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