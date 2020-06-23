Государственные гранты: сколько налогов будут платить украинские стартапы
Об этом сообщает AIN.ua .
В сообщении говорится, что в случае выигрыша гранта от Государственного фонда стартапов, они получат на 18% меньше заявленной суммы гранта из-за необходимости уплаты налогов.
Так, если стартап получает грант и при этом работает как физлицо-предприниматель, такой грант облагается налогом на общих правилах.
"То есть, если основатель стартапа - СПД и он получает грант, в этом случае он считается физическим лицом, которое получило доход не от предпринимательской деятельности. Это - общий доход физлица, который облагается налогом по общим правилам", - пояснили в издании.
Таким образом, с такого дохода уплачивается 18% налога на прибыль и 1,5% военного сбора. Если же получатель гранта - юридическое лицо, он будет платить налог на прибыль.
Отмечается, что Государственный фонд стартапов выдает гранты двух объемов, но сумма оказывается меньше ожидаемой. Так, если заявленная сумма гранта $25 тысяч, после вычета 19,5% налогов, стартап получит $20125. Если сумма гранта составляет $50 тысяч, после вычета 19,5% налогов останется $40250.
В издании добавили, что кроме налога, уменьшить фактическую сумму гранта могут также курсовые разницы. Поскольку сумма гранта выплачивается в гривнях по курсу на момент подачи заявки, а не на момент, когда деньги приходят на счет, из-за курсовых колебаний стартап может получить еще меньше денег, чем ожидал изначально.
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