ГБР пришло с обысками в Одесский горсовет: закупили бесплатные онлайн-учебники за 13 млн грн

23 июня, 2020, 18:23

Как отметили в ГБР, 16 обысков по месту работы и проживания чиновников проходят в рамках расследования уголовного дела по факту закупки онлайн-учебников, которые были в свободном доступе

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Дело о закупке учебников возбуждено по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

"По предварительной информации, 18 июня 2018 года должностные лице Департамента экономического развития Одесского городского совета на основании недостоверных данных объявили и провели тендер на закупку онлайн-учебников. По его результатам с частным предприятием был заключен договор и произведена оплата услуг по доступу к учебникам на сумму 13 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие, которое победило в тендере, предоставило доступ к ресурсу с учебниками, которые находились в свободном доступе на сайте Министерства образования Украины.

В 2019 году чиновники вновь заявили о необходимости финансирования этой программы и внесли ее в Городскую целевую программу поддержки инвестиционной деятельности.

В ГБР отметили, что следствие также установило привлечение чиновниками к участию в проведении тендеров заранее согласованных участников, обеспечивающих завышение стоимости услуг. В дальнейшем бюджетные средства присваивались через различные схемы.

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